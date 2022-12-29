Сергунина пригласила экспортеров на выставки в дружественных странах при поддержке Москвы

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Столичные предприниматели в 2023 году при поддержке властей Москвы представят свои товары на 15 международных выставках в 13 дружественных странах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в четверг, 29 декабря.

— Город поможет предпринимателям представить их продукцию в Китае, Индии, Сербии, Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах и других дружественных государствах. Участие в выставках примут IT-компании, производители одежды, косметики, мебели, детских товаров и различного оборудования. Помимо этого, на 2023 год запланированы бизнес-миссии. Столичные экспортеры встретятся с потенциальными партнерами в деловых кругах 23 стран, — рассказала заммэра.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

По ее словам, предприниматели могут оставить заявку на участие в выставках на портале Московского экспортного центра (МЭЦ). Отечественная продукция будет представлена на стендах под объединенным брендом Made in Moscow.

Сергунина напомнила, что благодаря программе Made in Moscow столичные компании уже заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму, превышающую 2,4 миллиарда рублей. В следующем году подписать выгодное соглашение смогут представители IT-предприятий, пищевой и косметической отраслей, а также производители мебели, электроники и многие другие.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

До этого сообщалось, что в 2022 году более 160 компаний из столицы приняли участие в байерской программе для экспортеров от Центра «Моспром».