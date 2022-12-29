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Рогозин опубликовал первое селфи после операции

Александр Афонин
Общество
Рогозин опубликовал первое селфи после операции
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал свое первое фото после прошедшей операции, которая была вызвана ранением, полученным в ходе обстрела с украинской стороны. Соответствующей записью он поделился в своих социальных сетях в четверг, 29 декабря.

— Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня! — подписал фотографию Рогозин.

На опубликованном кадре видно, что экс-глава Роскосмоса успешно перенес операцию. Сидя в больничной палате, одну руку Рогозин поднял вверх, зажав кулак.

Операция Рогозина прошла 26 декабря в одной из больниц Московского региона. Медики извлекли осколок украинского боеприпаса в области шейного позвонка.

Само ранение было получено в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По словам Рогозина, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

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