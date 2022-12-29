Часть бывшей промзоны «Грузинский Вал» реорганизуют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий

Специалисты проведут реорганизацию части бывшей промышленной зоны «Грузинский Вал», которая расположилась в Пресненском и Тверском районах. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В границах части бывшей промзоны «Грузинский Вал» возведут высотный общественно-жилой комплекс площадью более 250 тысяч квадратных метров, многоквартирный дом площадью свыше 36 тысяч квадратных метров, а также школу на 375 мест и детский сад, рассчитанный на 175 воспитанников, — сказал он.

Общая площадь работ составит 36 гектаров. Согласно плану проекта, на месте бывшей промзоны появятся порядка 400 тысяч квадратных метров недвижимости, транспортная и инженерная инфраструктуры, а также здесь будет проведено благоустройство, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий. В реализацию проектов будет вложено 11,5 миллиарда рублей.