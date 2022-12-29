Москвичи продолжают поддерживать участников СВО и жителей новых регионов России

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В 2022 году жители столицы направили 8,5 тысячи теплых вещей и более 20 тысяч поздравительных открыток и писем участникам спецоперации и жителям новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 декабря.

Помимо этого, в городе прошло множество акций, посвященных поддержке участников спецоперации и жителей новых регионов. Так, 16 декабря окончилась благотворительная акция «Поделись теплом», в рамках которой москвичи старшего поколения вязали теплые мужские вещи и писали письма с новогодними поздравлениями.

С 5 декабря гости 29 центров госуслуг могут отправить письма поддержки призванным для прохождения службы россиянам. А для учащихся, их родителей и педагогов была организована акция «С теплом в сердце». Ее участники могли написать новогодние поздравления для военных. Все подарки будут доставлены до наступления Нового года, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

До этого сообщалось, что дети участников спецоперации из разных регионов России посетили елку мэра Москвы. Гостей ждал волшебный «Новогодний московский экспресс», после чего дети отправились в предновогоднее путешествие и узнали о праздничных семейных традициях.