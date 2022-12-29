Проект «Пластика инноваций» стартовал в Москве

Фото: Пресс-служба Агентства инноваций города Москвы

Москва, улица Покровка, 47 Карта всех событий

В столице стартовал проект «Пластика инноваций», организованный Агентством инноваций Москвы и ВДНХ, он приурочен к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в четверг, 29 декабря.

— В проекте «Пластика инноваций» мы решили попробовать новый формат коммуникации со зрителем. Он визуальный, в качестве выразительных средств выступает пластика человеческого тела. Этот перформанс можно назвать экспериментом, — сказал начальник отдела дизайна ВДНХ, художественный руководитель проекта «Пластика инноваций» Андрей Копосов.

С помощью проекта жители и гости столицы смогут вспомнить о великих достижениях науки, а также познакомиться с современными инновациями. Участники воплотят через танец ракету-носитель «Восток», экзокисть, дизельный трактор и многое другое.

Увидеть видеоролики проекта можно на экранах Цифрового делового пространства и в информационном центре в арке главного входа ВДНХ. Они будут транслироваться до 15 января следующего года.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в музеях и выставочных залах столицы в период с 1 по 8 января пройдет более 40 мероприятий. Организаторы подготовили для горожан специальную новогоднюю программу.