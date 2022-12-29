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Сергунина анонсировала новогоднюю программу в музеях Москвы 1–8 января

Александр Афонин
Город
Сергунина анонсировала новогоднюю программу в музеях Москвы 1–8 января
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Большой Строченовский переулок, 24с2 Карта всех событий

В музеях и выставочных залах столицы в период с 1 по 8 января пройдет более 40 мероприятий, где горожане смогут посетить новогоднюю программу Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 29 декабря.

— На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие. Всего их запланировано больше 40, — сказала она.

Так, 3 января в Московском государственном музее С. А. Есенина состоится интерактивная программа, посвященная зимним забавам на Руси. В этот же день в Галерее Ильи Глазунова пройдет мастер-класс, где гости будут изготавливать игрушки из ткани.

Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»
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Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»
Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»
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Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»
Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»
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Фото: Пресс-служба музей-заповедника «Коломенское»

5 января жителей и гостей столицы приглашают принять участие в рождественской мастерской галереи «Солнцево». Посетители научатся создавать елочные украшения и поздравительные открытки в технике скрапбукинг. Помимо этого, в галерее «Беляево» пройдет мастер-класс, который поможет развить логическое и пространственное мышление.

6 января пройдет выступление лауреатов «Стипендии имени А. Н. Скрябина». Мероприятие состоится в музее композитора. 7 января Музей-заповедник «Коломенское» приглашает горожан на рождественскую программу.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что программа «Добрые каникулы», состоящая из мероприятий столичных НКО, стартовала в павильоне № 44 «Кролиководство» на ВДНХ. В рамках события гости смогут приобрести сувениры к праздникам.

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