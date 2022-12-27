Сергунина: На ВДНХ началась трехнедельная программа «Добрые каникулы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Программа «Добрые каникулы», состоящая из мероприятий столичных некоммерческих организаций (НКО), стартовала в павильоне № 44 «Кролиководство» на ВДНХ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Совместную программу подготовили некоммерческие организации — они проведут для москвичей и гостей города больше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. Всех желающих приглашают на новогоднюю благотворительную ярмарку, — сказала она.

1/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/3 Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ

В рамках мероприятий гости ВДНХ смогут приобрести сувениры к праздникам. Вырученные средства от продаж направят тяжелобольным, людям с инвалидностью, детям без родителей и другим подопечным НКО.

На площадке «Добрых каникул» посетители смогут пройти различные мастер-классы, познакомиться с основами актерского мастерства, посмотреть фильмы и так далее. Например, москвичи смогут изготовить новогодние открытки или послушать лекцию «Как помогать животным, не потратив ни рубля».

Кроме того, на ВДНХ продолжает работу один из пунктов акции «Москва помогает». Жители столицы смогут принести туда подарки для детей жителей новых регионов России, а также для участников спецоперации.

До этого Сергунина сообщила, что более 650 мероприятий можно посетить в новогодние каникулы в Москве по программе «Пушкинская карта». Свыше 130 из них пройдут в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры.