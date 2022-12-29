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Валерий и Анна Блюменкранц развелись спустя два года совместной жизни

Александр Афонин
Общество
Валерий и Анна Блюменкранц развелись спустя два года совместной жизни
Фото: t.me/anna_blumenkranz

Два года назад звезды реалити-шоу Валерий и Анна Блюменкранц сыграли свадьбу, после которой в скором времени у них родился сын Давид. Однако после частых ссор и расставаний пара приняла важное решение — развестись.

Отношения Блюменкранц едва ли можно было назвать мирными. Пара сама неоднократно говорила о трудностях совместной жизни. Однако летом казалось, что между ними воцарилось согласие и покой. Бывшие супруги хвастались покупками и рассказывала о желании переехать за границу.

Бывшие возлюбленные не распространяются о причинах своего расставания. Несмотря на это, они отметили, что кризисов в личной жизни было достаточно для столь радикального решения. Блюменкранц договорились поддерживать общение только ради сына, передает StarHit.

Кроме того, российский актер театра и кино Ярослав Бойко и его жена танцовщица Рамуна Ходоркайте приняли аналогичное решение развестись после 23 лет совместной жизни. Кроме требования о расторжении брака, артист не выдвигал супруге никаких условий.

Позже Бойко объяснил причины развода. По его словам, их отношения «просто закончились».

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