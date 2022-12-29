Количество квартирных краж в Москве с 2018 года сократилось в пять раз

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За последние пять лет в столице в несколько раз сократилось количество совершаемых за год квартирных краж. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 декабря.

По ее словам, если за 2018 год было совершено 1570 подобных преступлений, то за 2022 год в столице их зарегистрировали только 339. Причем это количество составляет только 0,7 процента от общего числа краж в Москве.

Если сравнивать показатели с прошлым, 2021 годом, то краж стало меньше на 21,7 процента, притом что раскрываемость таких преступлений возросла.

Ранее на эту тему высказывался начальник пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин на пресс-конференции в редакции «ВМ». Он сообщил, что кражи являются основным видом преступления в криминальной структуре.