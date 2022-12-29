ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений для заключения брака на катке ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На катке ВДНХ можно будет провести церемонию бракосочетания в День всех влюбленных, 14 февраля. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в четверг, 29 декабря.

— С 2020 года у нас появилась традиция в День всех влюбленных проводить торжественные церемонии на коньках, всего с 2020 года на льду заключили брак семь пар. В 2023 году на катке на ВДНХ 14 февраля смогут пожениться три пары молодоженов, — рассказала она.

Прием заявок уже стартовал во Дворце бракосочетания на ВДНХ и продлится до 13 января. До 30 декабря и с 10 по 13 января заявление можно подать лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, с 4 по 6 января — на личном приеме во Дворцах бракосочетания № 4 и № 5, а 5 и 7 января — во Дворцах бракосочетания № 1 и Кутузовском.

Также открылись даты для подачи заявлений о бракосочетании на речном трамвайчике. Свадебный маршрут стартует от причала на набережной Тараса Шевченко вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру «Москва-Сити» и обратно и длится около получаса