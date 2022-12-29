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Приметы и советы

В Кремле анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Лейла Алиева
В мире
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Си Цзиньпина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзинпином двусторонние отношения. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видео-конференц-связь, между двумя главами государств есть закрытая связь, — рассказал он.

Начало диалога будет публичным, а после этого переговоры перейдут в закрытый формат. В рамках конференции лидеры обсудят российско-китайские отношения, а также острые региональные проблемы. При этом обсуждение будет носить стратегический характер партнерства, передает РИА Новости.

На днях заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине передал тому послание президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил в документе высокий уровень диалога и кооперации между странами.

По словам Пескова, послание касалось вопросов стратегического партнерства между странами, а также международной ситуации.

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