Мужчина ограбил москвичку у подъезда дома на северо-западе столицы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Маршала Бирюзова Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина ограбил местную жительницу у подъезда ее дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 29 декабря.

По ее словам, преступление произошло у подъезда жилого дома на улице Маршала Бирюзова. Местная жительница ночью возвращалась домой, когда на нее набросился неизвестный. Мужчина отобрал у пострадавшей сумку, в которой находились документы, деньги и ювелирные украшения и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб превысил миллион рублей.

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Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали на улице Маршала Василевского. Им оказался ранее судимый 35-летний гость столицы. Выяснилось, что ювелирные украшения он продал, деньги потратил, а сумку и документы просто выбросил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу.

Аналогичное преступление произошло на востоке столицы. Злоумышленник подбежал к пенсионерке, которая подходила к подъезду собственного дома, и выхватил у нее кошелек.