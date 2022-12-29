Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в церемониях спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III» и поднятия флагов на новых кораблях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 29 декабря.

— Сегодня на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», на кораблях «Град» и «Анатолий Шлемов» поднимаются военно-морские флаги: они входят в состав Военно-Морского флота России и начинают ратную службу. Одновременно в Северодвинске спускается на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III», — сказал глава государства.

Президент поздравил всех моряков и кораблестроителей с данным событием, которое выступает важным этапом для российского флота. Он отметил вклад предприятий, создававших новые суда, и поблагодарил их сотрудников за проявленный труд, передает официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин в онлайн-режиме запустил процесс производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Открытие предприятия, по словам российского лидера, позволит укрепить промышленный суверенитет России.