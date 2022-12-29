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Нутрициолог назвала самое полезное блюдо на банкете в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала самое полезное блюдо на банкете в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что наиболее полезным для здоровья блюдом на банкете в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» является кабачковая икра.

Специалист пояснила, что в блюдах из кабачков содержатся витамины группы В, фолиевая кислота, магний, медь, цинк. В таком продукте содержится большое количество клетчатки. Такая икра относится к низкокалорийным продуктам, она полностью усваивается организмом и насыщает его.

— С точки зрения нутрициологии польза кабачковой икры для организма огромна. Высокая концентрация витаминов и микроэлементов в составе делает ее достойной альтернативой аптечным витаминным комплексам, — подчеркнула она в комментарии RT.

Ранее нутрициолог Екатерина Матыскина посоветовала при приготовлении новогодних блюд заменить майонез нежирной сметаной или греческим йогуртом. Также можно уменьшить количество сливочного масла в бутербродах с икрой, а овощи для салата предварительно запекать, передает ФАН.

Нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала для улучшения качества сна ввести в вечерний рацион определенный набор продуктов.

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