Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Нутрициолог Мансурова рассказала, что можно съесть на ночь для хорошего сна

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Мансурова рассказала, что можно съесть на ночь для хорошего сна
Фото: Unsplash

Нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала для улучшения качества сна ввести в вечерний рацион определенный набор продуктов.

Один из фаворитов приема пищи вечером — миндаль. Такой орех отвечает за регуляцию сна, так как в нем содержится большое количество магния.

Грецкие орехи также способствую более крепкому сну. В них есть пищевой мелатонин, а также альфа-липоевая кислота и омега-3 кислоты. Такие компоненты превращаются в вещества, стимулирующие выработку серотонина (гормона счастья), который активно участвует в коррекции сна.

Что касается фруктов, то лучше сделать выбор в пользу киви и бананов.

Белый рис иногда называют помощником в налаживании сна. Такая крупа быстро насыщает и помогает нормализовать качество сна. Также можно съесть в вечернее время немного овсянки, передает aif.ru.

Ранее ученые выяснили, что кислая вишня (вишня Монморанси) или вишневый сок идут на пользу сну. Ученые определили, что употребление двух порций сока в течение дня способствуют быстрому засыпанию, передает Nation news.

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.

Здоровье Сон Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте