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Приметы и советы

Сомнолог Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под ТВ или YouTube

Араз Салехов
Общество
Сомнолог Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под ТВ или YouTube
Фото: Pexels

Люди привыкли засыпать под телевизор или YouTube из-за скуки. Об этом рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

— Обычно эта привычка рождается из банальной скуки. Человек неважно засыпает и думает: «Чем бы мне себя занять, лежа в постели?». Телевизор или YouTube кажутся здесь вполне удачным решением, ведь вместо ожидания сна и переживаний: «Почему я еще не сплю?», — пояснил он.

По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати. По этой причине человек уже не может заснуть без внешнего дополнения. При этом врач посоветовал, как избавиться от такой проблемы.

В качестве альтернативы, советует Бузунов, можно использовать шумы, которые не являются информационно значимыми. Например, расслабляющую музыку без слов, звуки природы, белый шум. Помимо этого, можно запланировать режим сна: необходимо во все дни недели ложиться и вставать в одно и то же время — так же, как в обычный рабочий день, сообщает Lenta.ru.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, почему осенью сложнее просыпаться и что с этим делать. По словам врача — невролога-сомнолога Елены Царевой, существует ряд факторов, которые влияют на длительность сна и скорость пробуждения в осенне-зимний период: наличие света, витамин D и другие витамины, психические факторы.

Врач-психотерапевт и сомнолог Александр Калинин в беседе с «ВМ» назвал способ, как мало спать и высыпаться без вреда для здоровья. По его словам, по большому счету человеку сон не нужен для восстановления. Но во время ночного отдыха в организме человека вырабатывается важный гормон мелатонин, который помогает взбодрить организм и перезарядить аккумуляционную систему.

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