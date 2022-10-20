Подавление мелатонина: почему осенью сложнее просыпаться и что с этим делать

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В осеннее время людям становится сложнее просыпаться с утра. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, почему в это время года процесс пробуждения становится проблематичным и как бороться с утренней сонливостью.

По словам врача невролога-сомнолога Елены Царевой, существует ряд факторов, которые влияют на длительность сна и скорость пробуждения в осенне-зимний период:

Свет

— Основной регулятор биоритмов нашего организма — свет. Чем больше света вокруг, тем меньше сна, — пояснила Царева.

Для качественного сна, отметила врач, необходимо ограничивать свет в вечернее время и включать в утренние часы.

— Летом рассвет наступает раньше, поэтому подавление мелатонина в организме человека тоже происходит быстрее, что влияет на ускоренное подавление этого гормона, вследствие чего просыпаться утром становится легче, — поделилась сомнолог.

Осенью, наоборот, отметила Царева, подавление мелатонина замедляется, так как световой день сокращается.

Витамин D и другие витамины

Специалист рассказала, что солнечный свет способствует выработке витамина D, недостаток которого провоцирует депрессию.

— Депрессия нарушает качество сна. Это, в свою очередь, способствует ухудшению пробуждения, — заметила Царева.

Она обратила внимание, что в осенне-зимний период и зимне-весенний наблюдается дефицит и других витаминов, которые влияют на качество сна:

— Можно отметить дефицит витаминов группы B, C и других микроэлементов. Их недостаток в организме влияет на качество сна, что напрямую связано с утренним пробуждением. Некачественный сон не дает организму возможности восстановиться, — пояснила собеседница «ВМ».

Психические факторы

Весенне-осенние обострения психических заболеваний, как отметила сомнолог, также создают сложности при пробуждении.

— При депрессивных и тревожных расстройствах наблюдаются увеличение потребности во сне и дневная сонливость, а значит, ухудшается качество сна, что негативно влияет на пробуждение, — прокомментировала Царева.

Как сделать пробуждение легким

Сомнолог поделилась способами, которые могут облегчить пробуждение осенью:

— Воздействие света белого или голубого спектра (например, лампа с холодным светом) позволит облегчить просыпание, — пояснила Царева.

Среди прочих методов облегчить процесс пробуждения собеседница «ВМ» отметила режим.

— Если у человека налажены биоритмы, они позволяют просыпаться в привычное для организма время, порой даже до звонка будильника, — рассказала врач.

Кофеин, по мнению Царевой, является одним из удобных вариантов облегчить подъемы.

— Кофеин бодрит, но стоит быть осторожным, сильнее бодрит тех, кто употребляет его реже, если же человек на регулярной основе пьет кофе, он перестает оказывать должный эффект, потому что происходит привыкание, — заметила она.

Также среди способов легче проснуться с утра Царева обозначила физические нагрузки:

— Даже недолгие занятия спортом повышают давление и температуру тела. Эти факторы противоречат сонливости, а значит, помогают стать более бодрым с утра, — заключила врач.

Она дополнила, что пятнадцатиминутная зарядка для пробуждения — не миф. Во сне температура тела человека минимальная, когда она повышается, вероятность возникновения сонливости снижается.

Последним методом в борьбе с тяжелым просыпанием осенью, по мнению Царевой, является умывание прохладной водой.

— Оно помогает сократить период спутанного сознания после пробуждения, — заключила она.