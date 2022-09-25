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Глубинные переживания: психолог объяснила, почему мы видим сны и что они могут значить

Иссалина Аюпова

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Общество
Глубинные переживания: психолог объяснила, почему мы видим сны и что они могут значить
Фото: Pixabay

Сны — глубинные чувства и переживания человека, которые в обычном состоянии психика пытается подавить. Почему люди видят различные сны и о чем они свидетельствуют — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала психолог Марина Гладышева, процесс засыпания расслабляет мозг человека, поэтому подсознание начинает проецировать эмоции в виде снов.

— Любые подавленные в жизни впечатления должны иметь выход, то есть человек должен их пережить, — пояснила Гладышева.

Она дополнила также, что мозг трансформирует различные ситуации во снах, чтобы расслабить психику.

Так что же означают сны, которые мы видим?

Пугающие

— Самые страшные сны — это скрытые страхи сознания, которые человек избегает в реальной жизни, потому что психика включает механизмы защиты, — заметила психолог.

Во сне же, по словам Гладышевой, испытывая пугающие ощущения, человек просыпается с осознанием, что это все не по-настоящему, и испытывает облегчение.

Приятные

По словам врача, приятные сны свидетельствуют о том, что мозг человека сосредоточен на получении положительных впечатлений.

— Бывает так, что человеку снятся приятные сны, когда ему не хватает положительных эмоций и мозг пытается спроецировать их во сне, — поделилась Гладышева.

Собеседница «ВМ» дополнила, что зачастую психика проецирует хорошие сны, чтобы помочь человеку испытать недостающие впечатления, которые он не ощущал очень давно.

Однако психолог заключила: когда человек находится в гармонии с собой и чувствует себя спокойно, он не видит снов.

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