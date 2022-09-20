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Аутоагрессия: что это такое и как с ней справиться

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Аутоагрессия: что это такое и как с ней справиться
Фото: Pexels

Внутренний мир человека — сложная конструкция. Негативные эмоции не всегда получается выражать адекватно и безопасно, некоторые люди даже склонны переносить их на собственное тело и личность. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о причинах такого поведения и способах решения проблемы.

Аутоагрессия (причинение вреда самому себе) — специфический механизм психологической защиты. Он выражается по-разному:

  • нанесением себе увечий;
  • целенаправленным злоупотреблением алкоголем или курением, отличающимся от простой зависимости;
  • нарушениями пищевого поведения (перееданием или, наоборот, голоданием).

— К этому перечню относятся и привычки грызть ногти, выдергивать волосы, травмировать заживающие ранки. Также это характерные ментальные действия вроде самобичевания, унижения собственного достоинства и обесценивания успехов, постоянное прокручивание негативных воспоминаний или мыслей, а также болезненная поглощенность различной активностью, которая так или иначе угрожает здоровью и благополучию. Например, опасными видами спорта, экстремальным отдыхом, — пояснил психолог.

По словам эксперта, подобные действия, направленные против себя, помогают снять напряжение, от которого в силу разных причин не получается избавиться другим, более приемлемым и безопасным способом. Истоки явления различны. Это могут быть подавленные чувства (обида, гнев, злость, вина), которые не всегда возможно направить на тех, кто их вызвал. К тому же эти эмоции порицаются обществом как «недопустимые». Не бывает так, чтобы внутреннее напряжение вечно лежало мертвым грузом или каким-то образом исчезло в никуда. Если нет возможности перенести его на изначальный объект или окружение, то мишенью становимся мы сами.

Другая возможная причина — манипуляции. Привлечение внимания может происходить вот таким, достаточно болезненным способом. Иногда так маскируется крик о помощи, если в открытую сказать об этом нет возможности.

Подобные акты по отношению к своему телу и психике доставляют по меньшей мере дискомфорт, а то и просто угрожают здоровью. Психолог предложил несколько методов преодоления этой вредной во всех смыслах привычки.

Поиск причин

Самая главная, но и одновременно сложная задача — понять причины агрессии по отношению к себе. Обычно они скрыты глубоко внутри, под слоями опыта и воспоминаний. Постарайтесь понять, на кого вы злитесь, чем недовольны в нынешнем положении или окружении, какие события заставляют испытывать стыд. Если мы не видим проблемы, то сложно говорить о конструктивном решении.

Адекватная разрядка

Поскольку негативные эмоции и установки — это нормально, то важно научиться находить конструктивные, здоровые способы выхода накопившейся энергии. Этому способствуют хобби, разумные по нагрузкам занятия спортом, дыхательные упражнения и приемы релаксации. Они доступны каждому, и простые методики можно применять где угодно.

Сублимация

Сублимация, трансформация отрицательного внутреннего содержания — наиболее зрелый и безопасный механизм психологической защиты. Он несет в себе возможность дать выход эмоциям, не причинив ущерба себе и окружающим. Злость и агрессия могут быть сублимированы на творчество: например, на создание картины или рассказа, в которых как бы истощается энергия переживания.

Разговор с близкими

Если вы стали замечать подобное поведение у своего друга или родственника либо обратили внимание на следы самоповреждающих действий, всегда можно аккуратно затронуть эту тему, поговорить в доверительной, спокойной обстановке, без обвинений, обличения или нудных нравоучений. Возможно, человек ждет, чтобы на него обратили внимание, потому что по какой-то причине не может сам попросить поддержки и участия.

Работа со специалистом

Если самостоятельно справиться с аутоагрессией не получается, лучше обратиться к психологу. Вместе с опытным специалистом будет легче найти причины, по которым человек причиняет боль и страдания самому себе, проработать их и найти выход.

— Испытывать негодование по отношению к кому-то, подвергать критике поступки, быть чем-то недовольным — это совершенно нормально. Без этого не бывает развития, движения вперед, исправления того, что нам не нравится. Однако стоит избегать перегибов, которые могут возникнуть на этом пути, и не игнорировать, если они уже имеют место. Любовь к себе и близким, внимание и желание помочь станут залогом благоприятного исхода и нахождения сил для изменений, — добавил Денис Хакимов.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступны телефоны неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного). Работают чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Так, 26 сентября в 13:30 состоится вебинар «Негативные эмоции. Учимся злиться продуктивно». Вместе с психологом участники поговорят о том, какие трудности испытывает человек в состоянии раздражения, злости, гнева, ярости, а также о том, как можно обращаться с негативными эмоциями.

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