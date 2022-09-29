Опасный сон: сомнолог Елисеева назвала главные причины лунатизма

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Сильный стресс, хроническая усталость и недосып могут стать провоцирующими факторами для возникновения приступов лунатизма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог Алина Елисеева.

По ее словам, люди, страдающие снохождением, совершают простые, механические действия. Но в некоторых случаях они могут неосознанно подвергать себя опасности.

— Люди, страдающие лунатизмом, совершают бессознательные действия во время сна. Например, хождение по квартире или поедание продуктов на кухне. Обычно эти действия не несут негативных последствий. Однако бывают случаи, когда люди могут пытаться выйти на улицу через окно или совершают резкие и агрессивные движения, — рассказала Елисеева.

Сомнолог отметила, что вызвать приступы лунатизма могут стресс, недосып, хроническая усталость и алкоголь. Врач советует при первом обнаруженном приступе обратиться к врачу:

— В большинстве случаев лунатизму подвержены дети. Тем не менее у взрослых людей он тоже встречается. Причинами могут стать резкие нервные потрясения, регулярный недосып, сильная усталость, а также употребление алкоголя и прием некоторых лекарственных препаратов. Я рекомендую людям, у кого хотя бы раз был приступ лунатизма, обратиться за консультацией к врачу. Возможно, у него есть сопутствующие нарушения сна.

Специалист подчеркнула, что детский лунатизм может пройти сам к подростковому возрасту. Также она отметила присутствие наследственного фактора.

— Если говорить о детях, которые страдают лунатизмом, то важно отметить, что он может сам по себе пройти в подростковом возрасте. Кроме того, можно отследить наследственный фактор у этого вида парасомнии, — сказала она.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала «ВМ», почему люди видят различные сны и о чем они свидетельствуют. По ее словам, процесс засыпания расслабляет мозг человека, поэтому подсознание начинает проецировать эмоции в виде снов.

Психолог считает, что испытывая пугающие ощущения во сне, человек просыпается с осознанием, что это все не по-настоящему, и испытывает облегчение. Собеседница «ВМ» дополнила, что зачастую психика проецирует хорошие сны, чтобы помочь человеку испытать недостающие впечатления, которые он не ощущал очень давно.