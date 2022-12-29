Мужчина напал с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области
Злоумышленник напал с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области. Об этом стало известно в четверг, 29 декабря.
Инцидент произошел ранним утром за столиком местного кафе, в котором 35-летний злоумышленник вместе со 27-летней спутницей сидели с предыдущего вечера. В какой-то момент девушка решила пойти домой. Мужчине это не понравилось. Разозлившись, он достал нож и напал на подругу. В результате пострадавшая получила три ножевых ранения в грудь и предплечье.
Жертву попыталась защитить бармен заведения, после чего злоумышленник напал и на сотрудницу кафе. Ее он несколько раз ударил в голову и шею.
Преступник с места происшествия скрылся, а пострадавших срочно госпитализировали. Сотрудница кафе находится в реанимации, а спутница злоумышленника — в отделении травматологии.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов по месту жительства. Выяснилось, что мужчину неоднократно привлекали к ответственности за нанесение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, а также за побои и хулиганство. Однако в предыдущие разы дела закрывались по примирению сторон.
С задержанным работают следователи. По предварительным данным, у мужчины могут быть проблемы с психикой, сообщил Telegram-канал «112».
Другое нападение с ножом на девушку произошло в Подмосковье. Злоумышленник подбежал к пострадавшей, ударил ее холодным оружием и отобрал телефон.