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Мужчина напал с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Злоумышленник напал с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области. Об этом стало известно в четверг, 29 декабря.

Инцидент произошел ранним утром за столиком местного кафе, в котором 35-летний злоумышленник вместе со 27-летней спутницей сидели с предыдущего вечера. В какой-то момент девушка решила пойти домой. Мужчине это не понравилось. Разозлившись, он достал нож и напал на подругу. В результате пострадавшая получила три ножевых ранения в грудь и предплечье.

Жертву попыталась защитить бармен заведения, после чего злоумышленник напал и на сотрудницу кафе. Ее он несколько раз ударил в голову и шею.

Преступник с места происшествия скрылся, а пострадавших срочно госпитализировали. Сотрудница кафе находится в реанимации, а спутница злоумышленника — в отделении травматологии.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов по месту жительства. Выяснилось, что мужчину неоднократно привлекали к ответственности за нанесение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, а также за побои и хулиганство. Однако в предыдущие разы дела закрывались по примирению сторон.

С задержанным работают следователи. По предварительным данным, у мужчины могут быть проблемы с психикой, сообщил Telegram-канал «112».

Другое нападение с ножом на девушку произошло в Подмосковье. Злоумышленник подбежал к пострадавшей, ударил ее холодным оружием и отобрал телефон.

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