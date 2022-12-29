Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к закону говорится, что георгиевскую ленту приравнивают к символу воинской славы Российской Федерации. В соответствии с действующим законом, публичное осквернение таких символов предусматривает для юрлиц штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей. Физическое лицо, в свою очередь, может получить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В середине декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о штрафах за распространение либо публичную демонстрацию карт, оспаривающих территориальную целостность России.

За распространение таких карт и похожей продукции предлагается ввести штраф от одной до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток, должностным лицам — от двух до пяти тысяч рублей. А вот штрафы для юридических лиц за распространение таких карт будут достигать миллиона рублей.