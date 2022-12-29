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МГУТУ в 2022 году провел более 30 мероприятий проекта «Университетские субботы»

Василий Плиткин
Общество
МГУТУ в 2022 году провел более 30 мероприятий проекта «Университетские субботы»
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

31 встречу в рамках проекта «Университетские субботы» провели в уходящем году в Московском госуниверситете технологий и управления (МГУТУ) имени К.Г. Разумовского. Субботние университетские встречи и мастер-классы, которые посещали школьники и потенциальные абитуриенты вуза, проводили преподаватели и сотрудники юридического факультета, а также факультета цифровых технологий.

Будущим юристам и криминалистам рассказывали о методах и способах раскрытия преступлений, тем, кто собирается поступать на инженеров и программистов, — о значении технологий Big Data, блокчейн и других.

— Все мероприятия в рамках «Университетской субботы» проводились в интерактивном формате и не отходили от научной составляющей. Хочется отметить продуктивность таких мероприятий, так как они помогают школьникам и заинтересованной молодежи познакомиться с самыми различными профессиями, выбрав одну из них для себя, — отметил директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки МГУТУ Владимир Колесников.

«Университетские субботы» — это просветительско-образовательный проект Департамента образования и науки Москвы. Он проводится в формате открытых лекций, мастер-классов, квестов, практикумов и деловых игр с профессорско-преподавательским составом ведущих вузов Москвы.

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