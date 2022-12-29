Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

Авария произошла на Шоссе Энтузиастов в районе дома № 2. На месте столкновения двух автомобилей работают оперативные службы города.

Движение в сторону Третьего транспортного кольца затруднено и осуществляется по одной полосе из четырех. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал столичных водителей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло утром в четверг, 29 декабря, на 88 километре Московской кольцевой автодороги. В результате столкновения двух грузовиков один из них опрокинулся на бок.