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Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

Авария произошла на Шоссе Энтузиастов в районе дома № 2. На месте столкновения двух автомобилей работают оперативные службы города.

Движение в сторону Третьего транспортного кольца затруднено и осуществляется по одной полосе из четырех. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал столичных водителей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло утром в четверг, 29 декабря, на 88 километре Московской кольцевой автодороги. В результате столкновения двух грузовиков один из них опрокинулся на бок.

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