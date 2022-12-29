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Композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет
Российский композитор Эдуард Артемьев умер возрасте 85 лет. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил его сын.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым Народный календарь. Что нельзя было делать 30 декабря, чтобы не причинить вред ребенку Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе Народный календарь. Кто может просить о помощи в беде 28 декабря Народный календарь. Что обязательно нужно сделать 27 декабря
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