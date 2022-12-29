Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет

Георгий Соланович
Общество
Композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет
Фото: РИА Новости

Российский композитор Эдуард Артемьев умер возрасте 85 лет. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил его сын.

Новость дополняется.

Знаменитости Смерть Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте