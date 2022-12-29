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ФАС начала проверку повышения тарифов сотовой связи у «Мегафона» и Tele2

Полина Долганова
Экономика
ФАС начала проверку повышения тарифов сотовой связи у «Мегафона» и Tele2
Фото: Pexels

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование по факту повышения тарифов сотовой связи у абонентов операторов «Мегафон» и Tele2. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в четверг, 29 декабря.

Уточняется, что операторы в установленном порядке не поставили ФАС в известность о предстоящем повышении стоимости тарифов. В том случае, если необоснованность повышения стоимости тарифов подтвердится, ведомство будет иметь право возбудить антимонопольное дело, отмечается в Telegram-канале регулятора.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили «Вечерней Москве», что компания не получала официального запроса от ФАС. Оператор выразил готовность проинформировать регулятор в сроки, установленные «методическими рекомендациями» ведомства.

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника.

И возникает вопрос: а что, если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных рассказываем подробно.

Так, многие полагают, что ключевым фактором, влияющим на качество связи, является число базовых станций. Большее количество вышек на самом деле обеспечивает лучшее покрытие и стабильный сигнал. Но идеальный сигнал дает их правильная установка, учитывающая рельеф местности, плотность населения и окружающей застройки.

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