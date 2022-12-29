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Возгорание произошло на борту рейса Москва — Калининград

Георгий Соланович
Происшествия
Возгорание произошло на борту рейса Москва — Калининград
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На борту самолета рейса Москва — Калининград произошло возгорание во время руления, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний» в четверг, 29 декабря.

— Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Москва 24

В пресс-службе пояснили, что все пассажиры, находившиеся на борту, были своевременно эвакуированы. Они покинули салон по надувному трапу прямо на взлетно-посадочной полосе. Причиной возгорания, по данным «Известий», стала детонация пауэрбанка.

До этого стало известно, что частный самолет Hawker 800A, рассчитанный на восемь пассажиров, подал сигнал тревоги через несколько минут после начала выполнения рейса из Еревана в Москву.

Бизнес-джет вылетел из ереванского аэропорта в 17:40. Через несколько минут он подал сигнал тревоги, код которого свидетельствует об аварийной или другой нештатной ситуации на борту.

В этот момент он пролетал в воздушном пространстве Азербайджана. Несмотря на это, самолет продолжил полет.

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