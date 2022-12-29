Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных групп, финансирование и пропаганду диверсий. Соответствующий документ в четверг, 29 декабря, был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказал один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, потребность в таких поправках вызвана ростом количества диверсий. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году в стране была совершена 21 диверсия.

Законом предусматривается, что за содействие диверсионной деятельности предусматривается наказание от 8 до 15 лет заключения со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей. Для тех, кто решил пройти обучение по подготовке диверсий, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

До этого сотрудники ФСБ провели рейды и задержали пособников СБУ в трех регионах России. Мероприятия проводились в Пермском крае, Ростовской области и Еврейской автономной области. Задержанные, по данным ведомства, оказывали содействие СБУ и ВСУ, а также готовили теракты.