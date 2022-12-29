Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье

Георгий Соланович
Происшествия
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье
Фото: Depositphotos

Авария с участием девяти машин произошла в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 29 декабря.

— В 18:40 на автодороге Фряново водитель, управляя автомобилем УАЗ, при движении в попутном направлении совершил столкновение с восемью автомобилями, — говорится в сообщении.

Пострадавших, отметили в пресс-службе, нет. В данный момент движение в районе ДТП затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

29 декабря два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. В результате ДТП один из грузовиков перевернулся на проезжей части. В результате движение на данном участке дороги было временно затруднено.

Подмосковье ДТП МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте