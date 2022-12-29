ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье

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Авария с участием девяти машин произошла в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 29 декабря.

— В 18:40 на автодороге Фряново водитель, управляя автомобилем УАЗ, при движении в попутном направлении совершил столкновение с восемью автомобилями, — говорится в сообщении.

Пострадавших, отметили в пресс-службе, нет. В данный момент движение в районе ДТП затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

29 декабря два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. В результате ДТП один из грузовиков перевернулся на проезжей части. В результате движение на данном участке дороги было временно затруднено.