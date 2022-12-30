Девять новых центров московского долголетия открыли в столице

Фото: Центр московского долголетия

В столице открылось девять новых центров московского долголетия. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

— Завершаем год мы открытием еще девяти новых центров — теперь в столице 71 клубное пространство. Итого число центров московского долголетия выросло за 2022 год с 21 до 71. Горожане старшего возраста с большим удовольствием посещают сообщества по увлечениям, — отметила она.

За этот год различные мероприятия центра посетили свыше 800 тысяч человек, что в четыре раза превышает показатели прошлого года. Участники Московского долголетия также создали около 2,8 тысячи клубов. На базе центров работает три тысячи клубов по интересам, половина из которых направлена на формирование здорового образа жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого центры московского долголетия пригласили москвичей на праздничные новогодние мероприятия. Так, 2 января, в центре московского долголетия «Таганский» в 13:00 пройдут «Новогодние кинопоказы». В 14:00 в центре «Ясенево» состоятся посиделки с песнями под гитару, а в 16:00 гости центра «Бабушкинский» будут петь в караоке.