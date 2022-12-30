Названы основные способы имитации икры

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Представитель системы бренд-контроля Дарья Журавлева назвала три основные способа имитации красной икры.

Так, часто под видом икры продают имитацию из желатина и водорослей с добавлением ароматизатора и красителя. Второй вариант — это рыбий жир, сформированный в виде икринок и покрашенный. Третий вариант контрафакта — это просто перекрашенная икра других рыб.

Эксперт посоветовала покупать икру в стеклянных банках — так можно рассмотреть содержимое. Также нужно внимательно читать информацию на этикетке об изготовителе, номере ГОСТа, месте происхождения, дате производства продукта, передает МИР 24.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал не есть слишком много красной икры, поскольку это калорийный продукт, передает RT.

Согласно данным, которые привел крупный аналитический центр, за последнюю неделю спрос на красную икру в Москве увеличился на 25 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, как определить качество этого продукта.