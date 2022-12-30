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Количество нарушений в имущественно-земельной сфере снизилось в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Количество нарушений в имущественно-земельной сфере снизилось в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2022 году в столице снизилось число правонарушений в сфере использования объектов недвижимости за счет профилактической работы специалистов Госинспекции по недвижимости (ГИН). Для представителей бизнеса организовано более 20 тысяч встреч и консультаций. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил начальник ГИН Иван Бобров.

— В 2022 году основной акцент в работе ведомства мы сделали на предупреждении и снижении земельно-имущественных нарушений. Для представителей бизнеса мы провели более 20 тысяч профилактических мероприятий, что в 1,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, — рассказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что эти меры позволили на четверть снизить число земельных правонарушений и при использовании городских нежилых помещений. Бобров подчеркнул, что в следующем году Госинспекция по недвижимости планирует наращивать темпы профилактической работы.

С начала года в столице инспекторы выявили более десяти тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере, уточнил начальник ГИН.

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