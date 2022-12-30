Ефимов: Москва сэкономила более шести миллиардов рублей благодаря мини-аукционам на Портале поставщиков

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Столичные заказчики обеспечивают оперативные потребности через закупки малого объема на котировочных сессиях Портала поставщиков. В уходящем году соответствующий инструмент помог городу сэкономить 6,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 30 декабря.

С начала 2022 года столица опубликовала на портале 194,5 тысячи котировочных сессий на 44,8 миллиарда рублей. Этот результат более чем вдвое превышает экономию 2020 года.

Ефимов отметил, что в условиях внешних вызовов Москва смогла сохранить показатели прошлого периода и обеспечить поставки необходимой продукции в медучреждения, школы и детсады.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, всего на портале работают свыше 285 тысяч предпринимателей со всей России.

Уточняется, что летом 2022 года для поддержки московских предпринимателей город увеличил лимит единовременной закупки малого объема на портале. Эта мера позволяет увеличить число пользователей ресурса и дает заказчикам возможность единовременно закупать необходимую продукцию в больших объемах.

В Департаменте информационных технологий города Москвы подытожили, что Портал поставщиков также стал незаменимым инструментом для осуществления закупок малого объема.

До этого сообщалось, что московские школы за три года заключили на Портале поставщиков 244,7 тысячи контрактов, благодаря чему удалось сэкономить более шести миллиардов рублей.