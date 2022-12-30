Гости столицы смогут получить информацию о городе в туристско-информационных центрах

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Гости столицы могут получить помощь и информацию о достопримечательностях и городских событиях в туристско-информационных центрах (ТИЦ). Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.

— Чаще всего посетители просят составить индивидуальный маршрут по городу, а также предоставить бесплатные карты и путеводители, спрашивают о главных достопримечательностях и событиях, интересуются туристическим сервисом Russpass. Однако бывают и необычные запросы: помочь найти потерявшихся родственников или составить маршрут до самой глухой северной деревни России из Москвы, — рассказала она.

С начала реализации проекта в 2020 году было открыто пять ТИЦ. В центре работают опытные экскурсоводы, которые владеют иностранными языками и всегда готовы помочь гостям столицы. Также гости здесь могут самостоятельно изучить необходимую информацию на тач-панелях или с помощью карт и буклетов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце ноября в столице прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.