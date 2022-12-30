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Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР

Анастасия Колоскова
В мире
Чешский политик назвал Евросоюз неудачной копией СССР
Фото: shutterstock

Современный Европейский союз является неудачной копией Советского Союза. Такое мнение выразил депутат чешского парламента Ярослав Башта в 100-летнюю годовщину образования СССР, которая отмечается в пятницу, 30 декабря.

— По иронии судьбы нынешний ЕС — это во многом не что иное, как неудачная копия СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, является прямым аналогом Верховного Совета СССР, — заявил политик.

Он сравнил Еврокомиссию с Политбюро ЦК КПСС, так как ее члены по большей части беспокоятся о собственных нуждах и набираются «из неудачливых политиков национального уровня».

В связи с этим Башта согласился со словами немецкого философа Гегеля о том, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс, передает РИА Новости.

Ровно 100 лет назад — 30 декабря 1922 года — был образован Советский Союз. Занимавшая одну шестую часть земной суши советская империя оставила огромный след в мировой истории. Но все же, просуществовав почти 70 лет, она распалась. Произошло это по множеству причин. О пяти главных из них — в материале «Вечерней Москвы».

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