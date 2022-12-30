Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа
Фото: belregion.ru

Шебекинский городской округ Белгородской области обстреляли украинские военные. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор, — рассказал он.

Оперативные службы города находятся на месте происшествия и проводят обход каждого дома. Также в настоящее время идет повторный обстрел округа. Информация о разрушениях уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Днем в воскресенье, 18 декабря, в Белгороде раздались около девяти громких взрывов, от которых в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация. По словам мэра города Валентина Демидова, в результате 70 квартир в многоэтажных жилых домах были повреждены. Также были пострадало 38 автомобилей.

Украина Спецоперации Белгород
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте