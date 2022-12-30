Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа

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Шебекинский городской округ Белгородской области обстреляли украинские военные. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия — выбиты окна, поврежден забор, — рассказал он.

Оперативные службы города находятся на месте происшествия и проводят обход каждого дома. Также в настоящее время идет повторный обстрел округа. Информация о разрушениях уточняется, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Днем в воскресенье, 18 декабря, в Белгороде раздались около девяти громких взрывов, от которых в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация. По словам мэра города Валентина Демидова, в результате 70 квартир в многоэтажных жилых домах были повреждены. Также были пострадало 38 автомобилей.