Цены на газ в ЕС опустились до предшествовавших СВО уровней

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Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 11,82 процента — до 847,35 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в пятницу, 30 декабря.

Ниже отметки в 850 долларов за тысячу кубов стоимость газа опустилась впервые с 21 февраля. Как отмечает агентство Bloomberg, газ в Европе дешевеет из-за аномально высокой температуры в регионе.

Так, согласно прогнозам, в Берлине в начале 2023 года будет около 15 градусов тепла, в Париже и Цюрихе — до 18 градусов тепла.

Середина отопительного сезона в ЕС приходится на 15 января, и если в дальнейшем температура в регионе не будет падать, то, пишет Bloomberg, еврозоне удастся избежать кризисного сценария.

Страны ЕС договорились установить потолок цен на российский газ. С 15 февраля максимальная стоимость газа составит 180 евро за мегаватт-час, что примерно равно 2000 долларов за тысячу кубометров.

Что это означает для России и как повлияет на европейский газовый рынок, «Вечерней Москве» объяснил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.