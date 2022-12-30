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Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров

Евгений Жуков
Общество
Длина автомобильной пробки перед Крымским мостом превысила пять километров
Фото: shutterstock

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысила пять километров, а проезд занимает несколько часов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пропускная способность пунктов на текущий момент составляет порядка 200 автомобилей в час. Водителям порекомендовали учитывать, что количество автомобилей в очереди возросло по сравнению с утром этого дня.

По данным оперштаба, проезд через мост может занять несколько часов. Помимо этого, водителям порекомендовали при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.

По информации местных властей, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС функционирует пункт обогрева для водителей и пассажиров.

Кроме того, в пробке организован подвоз воды автомобилистам. При необходимости заработает полевая кухня, передает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

21 декабря временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил «перерезать логистику» на Крымском мосту.

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