Бизнесмен Безос раскритиковал важность баланса между работой и личной жизнью

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Американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос подверг критике тезис о важности балансирования между работой и личной жизнью, назвав эту фразу избитой. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил портал Business Insider.

По мнению миллиардера, именно счастливая домашняя жизнь должна стоять у каждого на первом месте. Также Безос подчеркнул, что эта фраза подразумевает под собой «строгий компромисс».

Кроме того, он заявил, что пытается научить сотрудников своей компании «жить в гармонии между работой и личной жизнью», а не заниматься поиском какого-то баланса между ними.

Безос отметил, что если он испытывает чувство счастья, находясь дома среди близких людей, то и во время работы в офисе он сохранит этот заряд позитивной энергии. При этом если у него все в порядке на рабочем месте и в отношении с коллегами, то он рад этому, и понесет эту радость в семью. Исходя из этого, по мнению Безоса, это своеобразный круг, а не баланс.

До этого сообщалось, что бывшая домработница Джеффа Безоса подала на него в суд, утверждая, что она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда.