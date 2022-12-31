Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бизнесмен Безос раскритиковал важность баланса между работой и личной жизнью

Евгений Жуков
В мире
Бизнесмен Безос раскритиковал важность баланса между работой и личной жизнью
Фото: national museum of american history / CC BY-NC 2.0

Американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос подверг критике тезис о важности балансирования между работой и личной жизнью, назвав эту фразу избитой. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил портал Business Insider.

По мнению миллиардера, именно счастливая домашняя жизнь должна стоять у каждого на первом месте. Также Безос подчеркнул, что эта фраза подразумевает под собой «строгий компромисс».

Кроме того, он заявил, что пытается научить сотрудников своей компании «жить в гармонии между работой и личной жизнью», а не заниматься поиском какого-то баланса между ними.

Безос отметил, что если он испытывает чувство счастья, находясь дома среди близких людей, то и во время работы в офисе он сохранит этот заряд позитивной энергии. При этом если у него все в порядке на рабочем месте и в отношении с коллегами, то он рад этому, и понесет эту радость в семью. Исходя из этого, по мнению Безоса, это своеобразный круг, а не баланс.

До этого сообщалось, что бывшая домработница Джеффа Безоса подала на него в суд, утверждая, что она и другие уборщики страдали от небезопасных условий труда.

Отношения Семья Джефф Безос
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте