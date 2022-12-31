В России завершился осенний призыв

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В Российской Федерации завершился осенний призыв на обязательную военную службу. Так, в армию, воинские формирования и органы были направлены свыше 127 тысяч человек. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках стартовавшей 1 октября кампании, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры.

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