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В России завершился осенний призыв

Евгений Жуков
Общество
В России завершился осенний призыв
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Российской Федерации завершился осенний призыв на обязательную военную службу. Так, в армию, воинские формирования и органы были направлены свыше 127 тысяч человек. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках стартовавшей 1 октября кампании, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры.

Новость дополняется.

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