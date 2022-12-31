«На что пошли деньги?»: Сунак разозлил британцев упоминанием Путина в новогоднем обращении

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Новогоднее обращение к нации премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он упомянул украинский кризис, вызвало жесткую критику среди пользователей Twitter.

Во время своего выступления Сунак отметил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку «украинским друзьям» в сопротивлении «жестоким действиям», поступающих со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако Сунак подчеркнул, что, несмотря на это, правительство Великобритании ставит на первое место интересы собственных граждан.

— Риши, почему мы отправляем еще 2,5 миллиарда из налогов Великобритании на Украину, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты? — выразил недовольство один из пользователей Twitter.

Часть комментаторов отметила, что высказывания премьер-министра идут вразрез с реальными действиями руководства страны.

— Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги? — написал другой юзер.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к народу пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия. Однако читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление лидера государства.