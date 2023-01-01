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Пять новых лифтов установят в одном из зданий ТПУ «Щелковский»

Евгений Жуков
Город
Пять новых лифтов установят в одном из зданий ТПУ «Щелковский»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

Две дополнительные группы лифтов установят в здании, входящем в состав транспортно-пересадочного узла «Щелковский». Об этом в воскресенье, 1 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там также заявили, что в здании, которое входит в состав транспортно-пересадочного узла «Щелковский», проведут капитальный ремонт. Представители Мосгосэкспертизы на текущий момент согласовали план работ в многофункциональном центре, который расположился по адресу Щелковское шоссе, дом 75.

В ходе проводимых ремонтных работ на объекте появится две дополнительные группы лифтов для посетителей, которые свяжут подземную автомобильную стоянку с цокольным этажом.

В общей сложности специалисты установят пять лифтов грузоподъемностью до одной тонны каждый. Перед ними оборудуют специальные тамбуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в процессе осуществления региональной программы капитального ремонта в 2022 году в столице была проведена замена более 2,2 тысячи лифтов в жилых домах.

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