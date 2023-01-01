Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Пленных много»: Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Пленных много»: Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах
Фото: t.me/wagnernew

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в воскресенье, 1 января, рассказал, что участники группы взяли большое число пленных в ходе специальной военной операции на Украине.

— Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей, — заявил бизнесмен.

Он также добавил, что жесткого обращения по отношению к плененным украинским военнослужащим со стороны бойцов ЧВК нет. По словам Пригожина, жесткое отношение к украинским военным может быть только на этапе захвата в плен, поскольку все происходит на непосредственной линии соприкосновения «на адреналине, на злости».

— А здесь (в заключении. — прим. «ВМ») эти пленные совершенно другие, они уже философствуют, — передает слова основателя ЧВК РИА Новости.

22 декабря Министерство торговли Соединенных Штатов ввело новые ограничения в отношении частной военной компании «Вагнер» с целью сузить ее доступ к разным техническим средствам.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте