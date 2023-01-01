«Пленных много»: Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах

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Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в воскресенье, 1 января, рассказал, что участники группы взяли большое число пленных в ходе специальной военной операции на Украине.

— Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей, — заявил бизнесмен.

Он также добавил, что жесткого обращения по отношению к плененным украинским военнослужащим со стороны бойцов ЧВК нет. По словам Пригожина, жесткое отношение к украинским военным может быть только на этапе захвата в плен, поскольку все происходит на непосредственной линии соприкосновения «на адреналине, на злости».

— А здесь (в заключении. — прим. «ВМ») эти пленные совершенно другие, они уже философствуют, — передает слова основателя ЧВК РИА Новости.

22 декабря Министерство торговли Соединенных Штатов ввело новые ограничения в отношении частной военной компании «Вагнер» с целью сузить ее доступ к разным техническим средствам.