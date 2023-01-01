Число невыездных из-за долгов россиян увеличилось до рекордных восьми миллионов

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На сегодняшний день число россиян, которым ограничили выезд за пределы страны из-за долгов, увеличилось до восьми миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в воскресенье, 1 января.

— В настоящее время в рамках восьми миллионов исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что текущий показатель оказался почти в два раза больше итогов 2021 года, когда выезд за пределы России был ограничен для 4,6 миллиона граждан. Узнать о текущих задолженностях можно на официальном сайте ФССП или на портале Госуслуг, передает РИА Новости.

Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», что банкротство — единственный способ законного списания долгов в России. С помощью подобной процедуры человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может избавиться от обязательств, однако в результате наступит ряд неблагоприятных последствий.