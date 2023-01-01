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Экс-глава КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни

Александр Афонин
Общество
Экс-глава КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался на 76-м году жизни
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший председатель Комитета государственной безопасности РСФСР Виктор Иваненко ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Печальное известие. На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, — рассказал он.

Во времена развала Советского Союза Иваненко предпринимал все возможные действия, которые позволили бы сохранить работу спецслужб страны. По словам парламентария, бывший глава КГБ однажды рассказал ему, что из-за этой борьбы он был вынужден покинуть должность.

В своем Telegram-канале Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Иваненко.

Виктор Иваненко родился 19 сентября 1947 года. Его карьера в органах госбезопасности началась в 1970-е годы. Сначала он работал в Управлении КГБ по Тюменской области, после чего стал заместителем начальника инспекторского управления КГБ СССР.

Иваненко занял пост председателя КГБ в мае 1991 года. В ноябре этого же года первый президент России Борис Ельцин издал указ о преобразовании комитета в Агентство федеральной безопасности РСФСР, гендиректором которого был назначен Иваненко.

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