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Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу президента Бразилии, став тем самым в третий раз главой государства на срок с 1 января 2023 года до 4 января 2027 года. Церемония подписания документа транслировалась в воскресенье, 1 января, в эфире местного телевидения.

В процессе мероприятия Лула да Силва рассказал, что подписал присягу ручкой, которую подарили ему в 1989 году. Тогда глава государства пообещал воспользоваться ею в случае победы на президентских выборах, но проиграл. В 2003 и 2007 годах, когда его избрали лидером Бразилии, данной ручки при себе он не имел.

— Сейчас я взял эту ручку с собой, и пусть это будет моей данью уважения жителям штата Пиауи, — цитирует президента ТАСС.

Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в конце октября прошлого года. По итогам подсчета 99,01 процента голосов он набрал 50,84 процента, у прежнего лидера Жаира Болсонару — 49,16 процента.

На выборах да Силва выступил кандидатом от социалистической «Партии трудящихся». До этого политик занимал пост бразильского лидера в период с 2003 по 2011 годы. Что о нем известно и каких действий от него ожидать — в материале «Вечерней Москвы».