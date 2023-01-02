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Поддержка Украины стала причиной разлада в рядах республиканцев в США

Егор Провоторов
В мире
Поддержка Украины стала причиной разлада в рядах республиканцев в США
Фото: shutterstock

Республиканской партии Соединенных Штатов угрожает кризис на фоне дискуссий по поводу помощи Украине, написал в статье для американского издания Politico старший политический обозреватель Джонатан Мартин.

Специалист обратил внимание на недавнее заявление сына бывшего президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой пособия» в мировом масштабе.

В материале подчеркивается, что такие слова создали резонанс среди республиканцев. Сторонники Трампа стали оппонировать тем, кто привержен наращиванию помощи Киеву.

Противоречия в партии подогревает тот факт, что представители Республиканской партии, несмотря на критику Киева, в сравнении демократами традиционно придерживаются «более ястребиной политики» в отношении Ирана и Китая и поддерживают финансирование геополитических оппонентов Пекина и Тегерана, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что американские сенаторы отложили голосование по вопросу выделения Украине пакета помощи в 45 миллиардов долларов после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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