Ургант отреагировал на свое отсутствие в эфире телеканалов в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые отреагировал на свое исчезновение из эфира отечественных телеканалов. Впервые за долгое время артист опубликовал пост с собственной фотографией в одной из социальных сетей. На знаменитости была надета белая футболка с многозначительной надписью «Без комментариев» на английском языке.

В подписи к публикации Ургант признал, что в прошлом году поклонники действительно редко видели его лицо на экранах. Однако, как подчеркнул шоумен, это не отменяет того факта, что он любит всех до единого. Так телеведущий поздравил своих подписчиков в соцсетях с Новым годом, пишет портал Teleprogramma.pro.

Накануне Первый канал раскрыл список телеведущих, которым предстояло развлекать публику в новогоднюю ночь на 1 января. Как и ожидалось, среди них не оказалось именитых шоуменов Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, без участия которых ранее не обходился ни один новогодний огонек за последние несколько лет.

В новогоднем шоу Ургант исполнил роль персонажа Карлсона в экранизации сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».