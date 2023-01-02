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Встреча детей с любимыми героями пройдет на 21 площадке фестиваля «Путешествие в Рождество»

Александр Афонин
Город
Встреча детей с любимыми героями пройдет на 21 площадке фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Сухонская улица Карта всех событий

В период с 2 по 6 января на 21 площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут детские представления, где юные жители столицы смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— С кем больше всего хотят встретиться дети в первые дни Нового года? Конечно же, с главными героями новогодней истории — Дедом Морозом и Снегурочкой. И такая возможность есть у юных гостей 21 площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», которые расположены в столичных округах, — говорится в сообщении.

Посетить представления можно на площадках, расположенных на улицах Сухонская, Городецкая, Святоозерская, Вешняковская и других. Помимо этого, мероприятия пройдут в скверах у Гольяновского пруда и у станции метро «Некрасовка».

Юные москвичи смогут увидеть сюжеты сказок «Морозко», «Двенадцать месяцев» и «Снежная королева». После них гостей площадок ждут праздничное меню и различные развлечения.

Накануне сообщалось, что с 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

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