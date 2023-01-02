Специалисты семейных центров Москвы рекомендуют топ-10 занятий с детьми на новогодние каникулы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Новогодние каникулы — отличная возможность побыть в кругу родных и близких. Как провести зимние каникулы весело, интересно и при этом с пользой для всей семьи, рассказали в семейных центрах столицы.

Составьте зимний плейлист. Включите туда не только новогодние песни, но и любимые фильмы, наполненные праздничной атмосферой. Затем устройте всей семьей киновечер. К примеру, можно познакомить детей с классическими отечественными кинофильмами «Морозко», «Чародеи», «Новогоднее приключение Маши и Вити».

Проведите день с детьми в лесу или в парке. Оденьтесь потеплее, захватите с собой санки и термос с горячим чаем, чтобы согреться. Можно покататься с горок или слепить снеговика. Свежий воздух однозначно пойдет на пользу здоровью.

Почитайте по ролям интересную книгу. После активных прогулок стоит провести вечер в спокойной и уютной атмосфере. Ребята многому научатся у героев книг, а время, проведенное с родителями, позволит укрепить отношения, сделать их доверительнее. Например, взяв в руки книгу Брайана и Синтии Патерсон «Чудеса в зимнем лесу», вы вместе с обитателями заснеженного леса погрузитесь в предновогодние хлопоты, побываете в гостях у Деда Мороза, сможете прокатиться на волшебных санях и познакомиться с судьей Лисом. А повесть Ольги Фадеевой «Мне письмо! Новогодние приключения в Великом Устюге» расскажет о приключениях современных детей на родине Деда Мороза в канун Нового года.

Проведите время за настольными играми. Привлеките не только детей, но и старшее поколение. Поиграть вместе после семейного ужина — отличный способ сблизиться с родными. Это возможность не только весело отдохнуть, но и поделиться друг с другом опытом, укрепить связь между всеми членами семьи. Настольные игры развивают логическое, критическое, пространственное мышление.

Устройте семейный «девичник». Соберите дочерей, мам, бабушек, сестер и племянниц на импровизированный пикник. Приготовьте вкусности, расстелите на полу плед и проведите время с удовольствием. Делитесь историями из жизни, обсудите девичьи секреты, посмотрите новогоднюю комедию. Такие вечера сближают, дарят тепло, уют и любовь.

Организуйте маленькое путешествие. Продумайте вместе с ребенком маршрут, например, в город по соседству, и отправляйтесь туда всей семьей. Новые впечатления подарят радость и запомнятся надолго, кроме того, такая поездка — хороший способ в увлекательной форме привить детям интерес к истории и географии.

Ходите в гости и приглашайте друзей к себе. Магия дружеских посиделок начинается со звонка в дверь. И никакие социальные сети не заменят живые объятия при встрече. Поддерживая отношения с близкими и знакомыми, взрослые подают пример своим детям.

Организуйте детям мастер-класс. Пригласите друзей своего ребенка домой и научите их, например, мастерить из разных материалов елочные украшения или готовить новогодние и рождественские блюда. Вы не только с удовольствием проведете время, но и поближе познакомитесь с друзьями ваших детей.

Устройте зимнюю фотосессию. Оденьтесь нарядно и сфотографируйтесь всей семьей у новогодней елки. Спустя много лет вы с уже взрослыми детьми посмотрите на эти снимки и с улыбкой обсудите, как тогда было здорово.

Начните год с добрых дел. Съездите с ребенком, например, в приют для животных, привезите туда корм и игрушки. Там же дети смогут узнать о том, как правильно ухаживать за домашними животными.

— Новый год — прекрасное время для того, чтобы укрепить семейные отношения и стать еще ближе. Совместный отдых необходим для создания теплой и дружеской атмосферы в доме. Важно провести это время интересно и весело, чтобы оно оставило в сердце счастливые воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь, — отметила директор семейного центра «Притяжение» Лиана Иосебадзе.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и ответят на вопросы.